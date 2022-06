Stati Uniti, un tribunale in Louisiana ha ripristinato il diritto all’aborto (Di lunedì 27 giugno 2022) Il diritto all’aborto torna in vigore in Louisiana. Il giudice Robin Giarrusso ha emesso un ordine restrittivo, in vigore almeno fino all’8 luglio (data della prossima udienza) contro il divieto imposto dal governo della Louisiana e poi legittimato dalla sentenza della Corte Suprema di venerdì 24 giugno. Secondo Giarrusso, i diversi divieti sull’aborto introdotti dalla Louisiana, che lo consentirebbero solo in caso di rischio di vita per la madre, vanno contro la costituzione dello Stato, poiché – come indicato dall’accusa – sono «vaghi e rendono impossibile capire se siano entrati in vigore, quali di questi sia entrato in vigore, quali sono i comportamenti che sono vietati e quali le eccezioni, soprattutto nel caso di medici che praticano un aborto per salvare la vita di una donna». Il processo è ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Iltorna in vigore in. Il giudice Robin Giarrusso ha emesso un ordine restrittivo, in vigore almeno fino all’8 luglio (data della prossima udienza) contro il divieto imposto dal governo dellae poi legittimato dalla sentenza della Corte Suprema di venerdì 24 giugno. Secondo Giarrusso, i diversi divieti sull’aborto introdotti dalla, che lo consentirebbero solo in caso di rischio di vita per la madre, vanno contro la costituzione dello Stato, poiché – come indicato dall’accusa – sono «vaghi e rendono impossibile capire se siano entrati in vigore, quali di questi sia entrato in vigore, quali sono i comportamenti che sono vietati e quali le eccezioni, soprattutto nel caso di medici che praticano un aborto per salvare la vita di una donna». Il processo è ...

