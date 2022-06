“Stammi accanto” | il terribile lutto che ha colpito il cast del Paradiso delle Signore

Pubblicità

tatonissimo : @samcropulp Stammi accanto ma smettila di ripeterti. Lezione numero uno: SEMPRE ORIGINALE - vuaelle : RT @francisa_70: Stammi accanto. - francisa_70 : Stammi accanto. - afspagnuolo : RT @CinicaFame: Finché arriverà il mio momento Stammi accanto Col pensiero tu, tu stammi accanto #unTemaAlGiorno #sabato https://t.c… - CinicaFame : Finché arriverà il mio momento Stammi accanto Col pensiero tu, tu stammi accanto #unTemaAlGiorno #sabato -

Lanostratv

È tempo di fiori d'arancio per l'attrice che impersona Tina Amato ne Il paradiso delle signore e, in occasione di un evento lieto e felice come il matrimonio, la giovane attrice dovrà fare i conti ...'Se alzo gli occhi in direzione del cielo mi sembra di poterti ancora vedere - si legge - Ora che sei un angelosempree non lasciare la mia mano soprattutto nei momenti più difficili'. Il paradiso delle signore, Neva Leoni e lo struggente messaggio: "Stammi accanto" Un terribile lutto ha colpito nelle ultime ore un membro del cast del Paradiso delle Signore: su Instragram è arrivato l'ultimo saluto.L'attrice di Tina Amato de Il Paradiso delle signore, alias Neva Leoni, ricorda il suo amato papà morto sui social. A pochi giorni dal matrimonio, Neva ha voluto postare su Instagram un tenero scatto ...