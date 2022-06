Spunta la figlia segreta di Bud Spencer | non ha mantenuto la promessa

(Di lunedì 27 giugno 2022) La somiglianza sembra esserci davvero ma più di tutto c’è la testimonianza della donna che dice di essere ladi Bud. Lei è Carlotta Rossi, vive a Londra, è una producer e ha già chiesto al Tribunale il test del Dna e un risarcimento danni alla famiglia di Bud. E’ nel suo libro “A metà” che ladi Carlo Pedersoli, questo il vero nome dell’amatissimo attore, ha raccontato tutto per la prima volta, la sua storia. Carlotta Rossi ha 46 anni, è madre di due figlie e solo oggi ha deciso di fare conoscere a tutti la verità, di chiedere che le venga riconosciuto il danno subito per la mancanza di una figura paterna. E’ al Corriere della Sera che la donna racconta anche perché ha deciso di agire solo adesso, a 6 anni dalla morte di Bud ...

