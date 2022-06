Sport: dal 30 giugno European Para Youth Games, azzurri partiti per la Finlandia (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Dal 30 giugno al 4 luglio, la città finlandese di Pajulhati ospiterà la sesta edizione degli EPYG 2022 (European Para Youth Games), la competizione a livello giovanile più importante d'Europa, aperta ad atleti Paralimpici di età compresa fra i 12 e i 23 anni. La squadra azzurra, partita oggi per la Finlandia, si presenta con un gruppo formato da 61 atleti (45 uomini, 16 donne, con età media 18 anni) impegnati in 7 diverse discipline: nuoto, atletica, boccia, judo, showdown, basket in carrozzina, tennistavolo. L'Italia dovrà difendere lo straordinario risultato ottenuto nel 2019, quando conquistò 44 medaglie (15 ori, 16 argenti, 13 bronzi) e soprattutto il primo posto in classifica generale davanti a Francia e Germania. Tre anni fa fu il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Dal 30al 4 luglio, la città finlandese di Pajulhati ospiterà la sesta edizione degli EPYG 2022 (), la competizione a livello giovanile più importante d'Europa, aperta ad atletilimpici di età compresa fra i 12 e i 23 anni. La squadra azzurra, partita oggi per la, si presenta con un gruppo formato da 61 atleti (45 uomini, 16 donne, con età media 18 anni) impegnati in 7 diverse discipline: nuoto, atletica, boccia, judo, showdown, basket in carrozzina, tennistavolo. L'Italia dovrà difendere lo straordinario risultato ottenuto nel 2019, quando conquistò 44 medaglie (15 ori, 16 argenti, 13 bronzi) e soprattutto il primo posto in classifica generale davanti a Francia e Germania. Tre anni fa fu il ...

