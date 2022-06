Spezia, Pecini vuole pescare dalla Sampdoria: tre nomi sul taccuino (Di lunedì 27 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport assicura che lo Spezia è interessato a tre profili in casa Sampdoria, che il ds Pecini conosce molto bene: si... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport assicura che loè interessato a tre profili in casa, che il dsconosce molto bene: si...

Pubblicità

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Pecini vuole anche #Bonazzoli. I dettagli #samp #spezia - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Sirene di mercato per Carlo #Osti: il dt della #Sampdoria è corteggiato dallo #Spezia, dove ritroverebbe #Pecini con cui ha… - Spezia_1906 : ???? #Linetty resta la prima scelta in mediana ?? Si studia la formula giusta con il #Torino (nell'operazione… - Valeriacredeche : RT @PianetaToro: Nell'affare #Maggiore con lo #Spezia potrebbero rientrare anche altri giocatori: #Vagnati è interessato a #Bertola, difens… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Sirene di mercato per Carlo #Osti: il dt della #Sampdoria è corteggiato dallo #Spezia, dove ritroverebbe #Pecini con cui ha… -