Spagna, il Girona vuole i cani allo stadio: "Al lavoro per una zona pet friendly" (Di lunedì 27 giugno 2022) Arriva una particolare proposta del Girona, club neopromosso nella Liga spagnola. La società catalana infatti vorrebbe introdurre nel proprio stadio una zona pet friendly, dove i cani sarebbero i benvenuti. Il CEO del club, Nacho Mas-Baga, ha spiegato l'idea a Marca: "Stiamo studiando se sia possibile farlo rispettando le leggi dello stato, recentemente abbiamo stretto un accordo con un noto marchio legato agli animali (Gobli, ndr), ma non è solo una questione commerciale. Vogliamo dare un messaggio di consapevolezza e rispetto degli animali. Non si tratta solo di un logo sulla maglia." SportFace.

