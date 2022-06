“Sono solo per lui”. Nicolas Vaporidis, la scoperta prima della finale dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 27 giugno 2022) Isola dei Famosi, il gesto per Nicolas Vaporidis. Ci siamo, il reality condotto da Ilary Blasi è giunto al giorno della grande finale. Stasera, lunedì 27 giugno, il pubblico conoscerà il nome del trionfatore di questa lunghissima ed emozionante edizione. Dopo il recente ritiro di Edoardo Tavassi tutti gli occhi Sono puntati su Nicolas Vaporidis, da molti dato come il favorito. Anche le agenzie di scommesse danno una sua vittoria a 1,28 o a 1,30. Intanto, però, c’è chi critica la decisione di estendere così a lungo la durata del reality. Una mossa che avrebbe falsato il gioco: “Se il programma non fosse stato allungato – scrive uno spettatore – non ci sarebbero stati tutti questi ritiri e la finale sarebbe stata ben differente”. In ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Isola dei, il gesto per. Ci siamo, il reality condotto da Ilary Blasi è giunto al giornogrande. Stasera, lunedì 27 giugno, il pubblico conoscerà il nome del trionfatore di questa lunghissima ed emozionante edizione. Dopo il recente ritiro di Edoardo Tavassi tutti gli occhipuntati su, da molti dato come il favorito. Anche le agenzie di scommesse danno una sua vittoria a 1,28 o a 1,30. Intanto, però, c’è chi critica la decisione di estendere così a lungo la durata del reality. Una mossa che avrebbe falsato il gioco: “Se il programma non fosse stato allungato – scrive uno spettatore – non ci sarebbero stati tutti questi ritiri e lasarebbe stata ben differente”. In ...

