“Sono malata”. Antonella Clerici, l’annuncio è improvviso. Cosa ha fatto sapere al suo pubblico (Di lunedì 27 giugno 2022) Antonella Clerici positiva al Covid. La notizia è arrivata praticamente come un fulmine a ciel sereno e a comunicare tutto è stata la conduttrice televisiva attraverso il social network Instagram. In questo momento si stava godendo le meritate vacanze estive, visto che è in pausa con gli impegni lavorativi in Rai, ma è giunta una novità inaspettata che ha travolto la sua salute. E i fan si Sono subito preoccupati, dopo che lei ha pubblicato un paio di foto decisamente inequivocabili e un po’ ansiose. Antonella Clerici positiva al Covid. Ma negli ultimi giorni si era parlato di lei anche per altro. La conduttrice si è lasciata andare a una confessione privata: “Non mi metto in competizione, Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se Sono fuori forma lo dico, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)positiva al Covid. La notizia è arrivata praticamente come un fulmine a ciel sereno e a comunicare tutto è stata la conduttrice televisiva attraverso il social network Instagram. In questo momento si stava godendo le meritate vacanze estive, visto che è in pausa con gli impegni lavorativi in Rai, ma è giunta una novità inaspettata che ha travolto la sua salute. E i fan sisubito preoccupati, dopo che lei ha pubblicato un paio di foto decisamente inequivocabili e un po’ ansiose.positiva al Covid. Ma negli ultimi giorni si era parlato di lei anche per altro. La conduttrice si è lasciata andare a una confessione privata: “Non mi metto in competizione,una donna piacente con i suoi difetti. Sefuori forma lo dico, il ...

