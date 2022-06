Sondaggio sulle panchine giganti, il 94% è contrario: “Impattanti e autoreferenziali” (Di lunedì 27 giugno 2022) Dilagano le big bench, le panchine giganti, anche nella provincia di Bergamo. Le Amministrazioni comunali ne tessono le lodi, ma sono in molti a non apprezzare queste strutture che ormai non sono più una novità e si trovano in diversi punti panoramici del territorio bergamasco. Il sito Ruralpini, che difende la montagna rurale, gli alpeggi, le attività tradizionali, ha lanciato un Sondaggio su Facebook: le risposte raccolte serviranno per sostenere una lettera aperta ai comuni che stanno progettando altri panchinoni e dissuaderli. Avviato domenica 27 giugno, in un solo giorno hanno risposto in circa 500 persone: il 94% si è detto contrario. Le panchine giganti, secondo il sito, “riempie punti panoramici delle montagne con un manufatto pesante, dai colori violenti, che richiede una ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Dilagano le big bench, le, anche nella provincia di Bergamo. Le Amministrazioni comunali ne tessono le lodi, ma sono in molti a non apprezzare queste strutture che ormai non sono più una novità e si trovano in diversi punti panoramici del territorio bergamasco. Il sito Ruralpini, che difende la montagna rurale, gli alpeggi, le attività tradizionali, ha lanciato unsu Facebook: le risposte raccolte serviranno per sostenere una lettera aperta ai comuni che stanno progettando altri panchinoni e dissuaderli. Avviato domenica 27 giugno, in un solo giorno hanno risposto in circa 500 persone: il 94% si è detto. Le, secondo il sito, “riempie punti panoramici delle montagne con un manufatto pesante, dai colori violenti, che richiede una ...

