Solet per la difesa del Torino | Mandragora vicino alla permanenza

In casa granata la priorità in vista della prossima stagione sarà quella di sostituire degnamente Bremer al centro della difesa. Il profilo individuato è Omar Solet, centrale del Salisburgo classe 2000, per i quale la trattativa pare in dirittura d'arrivo. Contemporaneamente si guarda anche al centrocampo per il quale si cerca di trattenere Mandragora. Solet si avvicina al Torino? Dovrebbe essere il difensore austriaco il primo acquisto del Torino in questa sessione di mercato. Il club granata, infatti, ha trovato l'accordo con il giocatore e a breve incontrerà anche il Salisburgo. Malgrado ci sia ancora distanza tra domanda(12 milioni) e offerta(10 milioni), le parti hanno intenzione di chiudere l'affare. Chi è Omar Solet? Si tratta di un difensore molto ...

