Smartphone gaming: l’ASUS ROG Phone 6 forse il migliore (Di lunedì 27 giugno 2022) Circa due settimane fa erano trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo ASUS ROG Phone 6, il super potente SmartPhone da gaming del produttore taiwanese. Di recente, gli ultimi rumors sul dispositivo rivelati dal noto e fidato leaker Digital Chat Station parlano di una fantastica scheda tecnica e del possibile lancio in programma il prossimo 5 luglio. Quasi sicuramente il device avrà a bordo il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm e sfoggerà un pannello OLED HDR da 6,78 pollici dotato di frequenza di aggiornamento a 165Hz. Solamente queste due caratteristiche tecniche lasciano intuire che si tratta di uno SmartPhone con una capacità per il gaming veramente straordinaria, soprattutto se ora come ora sul mercato non vi sono concorrenti all’altezza. Certamente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Circa due settimane fa erano trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo ASUS ROG6, il super potentedadel produttore taiwanese. Di recente, gli ultimi rumors sul dispositivo rivelati dal noto e fidato leaker Digital Chat Station parlano di una fantastica scheda tecnica e del possibile lancio in programma il prossimo 5 luglio. Quasi sicuramente il device avrà a bordo il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm e sfoggerà un pannello OLED HDR da 6,78 pollici dotato di frequenza di aggiornamento a 165Hz. Solamente queste due caratteristiche tecniche lasciano intuire che si tratta di unocon una capacità per ilveramente straordinaria, soprattutto se ora come ora sul mercato non vi sono concorrenti all’altezza. Certamente ...

Pubblicità

PuntoCellulare : WindTre e Gameloft lanciano WindTre GoPlay, una nuova applicazione Android per il gaming con un ampio e variegato c… - MicheleRagone26 : #Asus ROG Phone 6 sarà il primo smartphone da gaming con questa funzione - pianetacellular : #WindTre e #Gameloft lanciano #WindTreGoPlay, app di gaming in abbonamento con un ampio e variegato catalogo di olt… - cuenews_it : Il #visore per la realtà aumentata di #Apple sarà presto realtà ?? L'azienda è al lavoro su diversi device da inseri… - Tech4D_ : Top 5 migliori smartphone gaming economici (sotto i 400 euro) del 2022 -