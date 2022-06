Situazione incontrollabile Lo sfogo del poliziotto | cosa succede in Centrale

(Di lunedì 27 giugno 2022) Spaccio, risse, furti e armi: c'è di tutto in stazionea Milano ma l'amministrazione comunale finge di non vedere. E anche gli operatori ecologici chiedono la scorta

Nicola Porro

Laè già drammatica ora, ma non farà che peggiorare a causa dei conflitti interni e internazionali e a causa dell'inflazione incontrollata e ormai. Conclude Dalio: 'Il ...Lanella zona della stazione centrale è totalmente fuori controllo, chiediamo che anche ...e mezzi per arginare tutta questa violenza che ultimamente a Napoli è diventata'. Lo sfogo di un poliziotto: “Migranti, risse, bottigliate: vi racconto l’inferno” Un pot-pourri di etnie e nazionalità che genera "una situazione incontrollabile, devastante! Si spaccia liberamente, ci si prende a bottigliate, a pietre, a volte bastante, risse all'ordine del giorno ...ASCOLI - Una situazione insostenibile. E’ quella che da qualche giorno si è creata in via delle Canterine, la strada parallela a Lungo Tronto Bartolomei diventata accesso ...