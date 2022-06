Simona Ventura, il romanticismo è alle stelle. La FOTO colpisce dritto al cuore (Di lunedì 27 giugno 2022) Simona Ventura si lascia avvolgere dal romanticismo. L’amore è alle stelle. La FOTO che colpisce dritto al cuore. Da non perdere. Simona Ventura è una colonna portante della televisione italiana:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 giugno 2022)si lascia avvolgere dal. L’amore è. Lacheal. Da non perdere.è una colonna portante della televisione italiana:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Anna50732053 : @AngeloCivico @MasterAb88 Serve una conduttrice più grintosa la Toffannin è brava ma solo nel suo. Maria potrebbe c… - AleAleeeeee : @Priolo9Giuseppe @Simo_Ventura No Miriana ha usato il like di Simona Ventura per dire alle 700 persone che lei avev… - Priolo9Giuseppe : @AleAleeeeee @Simo_Ventura Si ma credi che Simona ti risponde? ?????? - AleAleeeeee : @Priolo9Giuseppe @Simo_Ventura Perché Miriana si è vantata nello space che Simona le ha messo il like , ha comincia… - valeriani_elisa : RT @karmacirclee: Cioè ma Miriana si vede con il suo fandom e poi dice che ha vinto perché le ha messo mi piace Simona ventura. Addorrrrroo… -