Simona Branchetti conduttrice di ‘Morning News’ | carriera e vita privata del volto di Canale 5

Pubblicità

filufilo : RT @Unf_Tweet: - Profilo3Marco : RT @MusicTvOfficial: Dal 27 giugno 2022 – dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle ore 8.45 su Canale 5 – torna il programma di approfond… - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: Benvenuti sul profilo ufficiale di #MorningNews: il programma di informazione di #Canale5 che vi terrà compagnia ogni ma… - Profilo3Marco : RT @nicolasavoia: Una raggiante Simona Branchetti alle 08:42 apre la seconda edizione di #MorningNews #AscoltiTv #27giugno - bellicapelli15 : Morning News 2022, eccesso di banalità e morbosità per il debutto. Bene Simona Branchetti -

Alla guida del rotocalco è stata confermata ancora una volta. C'è però da sottolineare che il suo ritorno nella fascia mattutina dell'ammiraglia Mediaset non è stato tutto rose e ...Oggi è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del programma mattutino di Canale 5 condotto da, che sostituirà per tutta l'estate Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Proprio sul finire della puntata però la giornalista è stata costretta a dare una triste notizia ai ...Alla guida del rotocalco è stata confermata ancora una volta Simona Branchetti. C’è però da sottolineare che il suo ritorno nella fascia mattutina dell’ammiraglia Mediaset non è stato tutto rose e ...Oggi è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del programma mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, che sostituirà per tutta l’estate Federica Panicucci e Francesco Vecchi.