Silvestri Lidl Italia | ’30 anni in Italia tra soddisfazioni e nuovi obiettivi’

"Era il mese di marzo del 1992 quando Lidl è sbarcato in Italia per la prima volta, portando un format completamente nuovo e ancora sconosciuto in Italia: quello del discount. Abbiamo lavorato molto nei primi anni per combattere la diffidenza verso questa tipologia di supermercato e abbiamo cercato sempre di conquistare sempre più consumatori facendo della qualità e della convenienza i nostri punti forti". Lo ha detto Massimiliano Silvestri, il presidente di Lidl Italia, in occasione della conferenza stampa 'Insieme per uno sviluppo sostenibile: persone, prodotti, investimenti', organizzata per presentare i risultati ottenuti nei 30 anni di attività in Italia.

