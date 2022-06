Siccità, "Stato di emergenza e possibili razionamenti d'acqua", dice il capo della Protezione Civile (Di lunedì 27 giugno 2022) “In alcune zone non è escluso il fatto che il razionamento dell’acqua porti a una chiusura temporanea” dei rubinetti “anche nelle ore diurne. Bisognerà capire anche quali sono i segnali anche climatici e metereologici delle prossime settimane. Noi vediamo ancora grande carenza di acqua”, ha detto a Sky TG24 il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ospite di Buongiorno. “Noi abbiamo delle perdite in rete notevolissime dal punto di vista degli acquedotti e delle reti idrauliche - ha proseguito -. Non è che con lo Stato di emergenza mettiamo a posto le perdite che sono anni che influenzano il trasporto dell’acqua nel nostro paese. Quindi, anche qui, bisogna fare chiarezza: lo Stato di emergenza ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) “In alcune zone non è escluso il fatto che il razionamento dell’porti a una chiusura temporanea” dei rubinetti “anche nelle ore diurne. Bisognerà capire anche quali sono i segnali anche climatici e metereologici delle prossime settimane. Noi vediamo ancora grande carenza di”, ha detto a Sky TG24 il, Fabrizio Curcio, ospite di Buongiorno. “Noi abbiamo delle perdite in rete notevolissime dal punto di vista degli acquedotti e delle reti idrauliche - ha proseguito -. Non è che con lodimettiamo a posto le perdite che sono anni che influenzano il trasporto dell’nel nostro paese. Quindi, anche qui, bisogna fare chiarezza: lodi...

