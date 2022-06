Siccità, si rischia il razionamento diurno dell’acqua: l’allarme della Protezione Civile (Di lunedì 27 giugno 2022) Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha annunciato che il governo è al lavoro per dichiarare lo stato d’emergenza a causa della Siccità. «I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso nelle prossime giornate, al massimo prossime settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione», ha detto nel corso di un’intervista a SkyTg24. Mentre il governo va verso lo stato d’emergenza in sei regioni a causa della Siccità, Curcio ha aggiunto che non è da escludersi «il razionamento diurno» dell’acqua. «Siamo a 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70 per cento di neve in meno», ha spiegato , mentre il Po avrebbe «sino ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Il capoFabrizio Curcio ha annunciato che il governo è al lavoro per dichiarare lo stato d’emergenza a causa. «I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. Penso nelle prossime giornate, al massimo prossime settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione», ha detto nel corso di un’intervista a SkyTg24. Mentre il governo va verso lo stato d’emergenza in sei regioni a causa, Curcio ha aggiunto che non è da escludersi «il. «Siamo a 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70 per cento di neve in meno», ha spiegato , mentre il Po avrebbe «sino ...

