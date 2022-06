Siamo diventati una potenza del nuoto

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un paese di santi, poeti e… nuotatori. Anche se le piscine continuano a essere merce rara e preziosa lungo lo Stivale, ilnella scuola un’utopia o quasi, i bugdet limitati e la copertura mediatica riservata solo ai grandi appuntamenti o ai (pochi) grandi personaggi. Come la settimana mondiale di Budapest che ha consacrato l’acqua azzurra come mai in passato, con un bilancio da record in vasca lunga, inferiore ai soli Stati Uniti mettendo insieme anche il sincronizzato, puntellato qua e là anche di qualche sano rimpianto che solo un movimento in piena salute si può permettere. Non è da tutti accogliere un argento iridato con mezzo sorriso come ha fatto la baby Pilato nei 50 rana, una volta conquistati i 100, salvo poi ricordarsi il percorso fatto per arrivare sin lì e che proprio per preparare la doppia distanza e inserirla nel suo pedigree aveva in parte, molto ...