Si aprono le porte della Premier per Kean: in arrivo un nazionale inglese (Video) (Di lunedì 27 giugno 2022) Moise Kean è stato uno dei flop della stagione della Juve, per questo motivo è a rischio cessione per lasciare spazio al nuovo che avanza. Il ritorno di Moise Kean alla Juventus è stato sicuramente molto negativo, con il giocatore nato in Piemonte che non è stato assolutamente in grado di dimostrare a tutti gli effetti il suo grande talento, per questo motivo il rischio di un suo ritorno in Inghilterra è assolutamente molto concreto, con i bianconeri che stanno cercando di tutti i modi inserirlo all'interno di una trattativa davvero molto interessante che coinvolgerebbe anche un ragazzo che si sta mettendo in luce all'interno dell'Europeo under 19. LaPresseL'infortunio di Federico Chiesa aveva costretto la Juventus nel mercato di gennaio a dover spendere bene 75 milioni di euro per arrivare immediatamente a Dusan ...

