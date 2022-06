Si amplia la Ztl di Città Alta | stop alle auto anche il giovedì sera

(Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Dal 7 luglio non si potrà accedere ainnemmeno il: la decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, checosì le storiche restrizioni già in vigore nellete di venerdì e sabato d21 all’1, e la domenica d1012 e d1419. Dopo oltre 25 anni cambia così la disciplina dei varchi di accesso, la cui chiusura si attiva storicamente nel periodo estivo, dall’attivazione dell’ora legale fino al ripristino dell’ora solare. Un provvedimento che la giunta Gori aveva già annunciato tre anni fa, salvo poi rinviarlo a causa dello scoppio dell’emergenza Covid-19: la consistente ripresa dei flussi, turistici e non, verso ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Il percorso di transizione ecologica della mobilità avviato in Italia da Mobilize sifacendo tappa a Bologna, dove debutta il car sharing 100% elettrico Mobilize Share. ...libero accesso alla... con posti meno baricentrici, a valle di via Clavalité, chela domanda di sosta". Qualcosa si muove anche sulla riva ovest del Buthier: "Il parcheggio dietro la Cittadella diventa una. ... Si amplia la Ztl a San Casciano Attiva anche nelle ore notturne Chiuse alcune strade indicate dalle 23 alle 6 del giorno dopo. Ecco chi può richiedere. il tagliando e il permesso ...“Vogliamo creare, nell’interesse di tutti, un contesto giusto per accogliere i clienti, organizzare piccoli eventi di intrattenimento, ampliare l’offerta di tavoli e sedie, così da rendere l’estate a ...