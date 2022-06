Shakira mai accettata dalla cerchia di Piqué: il soprannome affibbiatole è un tutto dire (Di lunedì 27 giugno 2022) Un amore sbocciato in Sudafrica in occasione dei mondiali di calcio e durato dodici anni. Due figli, Milan e Sasha, e il dipinto di una famiglia felice, anche se sotto i riflettori della scena mediatica. La relazione tra Shakira e Piqué è appassita come un fiore senz’acqua d’estate, frantumata dalla voglia del campione spagnolo di abbandonarsi a notti brave e avventure. L’annuncio della separazione risale al 4 giugno, dopo mesi di allontanamento e collisioni. Il tradimento del calciatore blaugrana con una giovane cameriera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: una doccia fredda per la popstar. Il futuro non appare roseo e i due, mai sposatisi, potrebbero trovarsi a confronto in tribunale: oggetto della diatriba i figli, che Shakira vorrebbe portare con sé a Miami, ma che Piqué ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Un amore sbocciato in Sudafrica in occasione dei mondiali di calcio e durato dodici anni. Due figli, Milan e Sasha, e il dipinto di una famiglia felice, anche se sotto i riflettori della scena mediatica. La relazione traè appassita come un fiore senz’acqua d’estate, frantumatavoglia del campione spagnolo di abbandonarsi a notti brave e avventure. L’annuncio della separazione risale al 4 giugno, dopo mesi di allontanamento e collisioni. Il tradimento del calciatore blaugrana con una giovane cameriera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: una doccia fredda per la popstar. Il futuro non appare roseo e i due, mai sposatisi, potrebbero trovarsi a confronto in tribunale: oggetto della diatriba i figli, chevorrebbe portare con sé a Miami, ma che...

