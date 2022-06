Sgomberi e demolizioni | ecco la ‘Visione 2030’ del principe della corona saudita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ricordate la “Visione 2030” lanciata nel 2017 dalMohamed bin Salman? Un potente piano di sviluppo, secondo la narrativa ufficiale, per diversificare l’economia e creare maggiori opportunità per i giovani e le donne. A Gedda la “Visione 2030” non verrà ricordata esattamente così. Il progetto riguardante la città portuale sul mar Rosso, lanciato alla fine del 2021 con un costo di 75 miliardi di riyal (più o meno 19 miliardi di euro) prevede la costruzione di musei, appartamenti e alberghi di lusso, uno stadio e un acquario su una superficie totale di 5,7 milioni di metri quadrati. Detto del costo economico, passiamo a quello umano, di cui si è avuta una prima idea quest’anno a gennaio, quando hanno iniziato a circolare sui social media le immagini delleiniziate ...