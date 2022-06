Serata magica al Maradona | dalle proposte di matrimonio al tributo a Pino Daniele | Ultimo tocca i cuori

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hato il cuore di tutti. Tutti coloro che lo attendevano da due anni, quando il suo tour fu annullato a causa del covid, e che hanno cantato a squarciagola le sue canzoni. Ieri sera è stata una vera e propria festa alper l’attesissimo concerto di, al secolo Niccolò Moriconi. Unasulle note dei suoi più grandi successi da Pianeti del 2017 all’album Solo dell’anno scorso, passando per Peter Pan e Colpa delle favole. Dopo un concerto di Vasco Rossi entusiasmante, èto all’artista romano rendere magico lo stadio partenopeo con il suo Tour ‘Stadi 2022’. Due le serate napoletane, il 25 e il 26 giugno, per il cantautore che ha riunito 90mila persone accorse a cantare con trasporto le sue canzoni. Un’attesa durata ...

