Semplici | “Lukaku devastante | Pogba con grandi presupposti Origi da Maldini-Massara”

"Lukaku sarà devastante, va ad aumentare il valore dell'Inter. Ha grande voglia e determinazione e quando c'è stato si è sentito eccome. Vuole tornare dopo una non felice esperienza al Chelsea. Pogba, invece, rientra alla Juve con grandi presupposti e con mentalità. Ha fatto bene, ma non benissimo al Manchester United. Origi è un colpo da Maldini-Massara, dà valore a un ambiente giusto e in cui tutto è ben organizzato". Questi sono i giudizi di Leonardo Semplici, recentemente intervistato per le colonne della 'Gazzetta dello Sport' e interpellato in merito ai nuovi acquisti delle grandi di Serie A. Da Romelu Lukaku e Divock Origi, passando inevitabilmente per Paul Pogba.

