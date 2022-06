Segre accompagna Ferragni al Memoriale della Shoah a Milano. Il video (Di lunedì 27 giugno 2022) Segre accompagna Ferragni al Memoriale della Shoah a Milano Roma, 27 giu. (askanews) – La senatrice a vita Liliana Segre ha accompagnato Chiara Ferragni per una visita al Memoriale della Shoah di Milano. “Un luogo del quale non conoscevo nulla. Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei ‘da nonna a nipote’, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere”, scrive l’imprenditrice digitale su Instagram, pubblicando alcuni momenti della visita insieme. Una visita avvenuta “qualche giorno fa”, precisa Ferragni. “Ho capito quanto le persecuzioni ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022)alRoma, 27 giu. (askanews) – La senatrice a vita Lilianahato Chiaraper una visita aldi. “Un luogo del quale non conoscevo nulla. Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei ‘da nonna a nipote’, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere”, scrive l’imprenditrice digitale su Instagram, pubblicando alcuni momentivisita insieme. Una visita avvenuta “qualche giorno fa”, precisa. “Ho capito quanto le persecuzioni ...

