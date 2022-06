Scuole all’estero, 647 posti per il 2022/2023: ecco il contingente e la ripartizione posti DECRETO (Di lunedì 27 giugno 2022) ecco il contingente e la ripartizione posti per le Scuole all'estero relative all'anno scolastico 2022/2023: è stato infatti trasmesso alla Corte dei Conti il DECRETO interministeriale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022)ile laper leall'estero relative all'anno scolastico: è stato infatti trasmesso alla Corte dei Conti ilinterministeriale. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Scuole all’estero, 647 posti per il 2022/2023: ecco il contingente e la ripartizione posti DECRETO - MarioDiLella : RT @cislscuola: ESTERO NEWS 11/2022 - Scuole all'estero, il contingente per l’a.s 2022/23 e la ripartizione dei posti @CislNazionale @MIsoc… - cislscuola : ESTERO NEWS 11/2022 - Scuole all'estero, il contingente per l’a.s 2022/23 e la ripartizione dei posti… - My_Salute : Se non torni in Ucraina il 1 settembre, il bambino va a scuola all'estero Se sei rimasto a Odessa, ma vuoi studiare… - PietroTicali : Confermo. Un PhD in chimica ambientale, con esperienza all'estero, si 'ricicla' a fare prof. Alle scuole medie. Con… -