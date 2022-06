Scuola, borse di studio per merito e per ISEE: domande entro il 30 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Scuola. Quando si tratta di borse di studio normalmente non c’è mai fretta in questo periodo. Di solito c’è tempo fino a settembre per richiederle e i bandi aprono tra il mese di luglio e quello di agosto. Tuttavia, ci sono sempre le eccezioni che ogni caso comporta. Di fatto, molti sono i bandi già aperti da qualche tempo e prossimi a chiudersi, essendo il 30 giugno l’ultimo giorno utile. Incentivi e borse per la Scuola Ecco dunque che dedichiamo questo articolo proprio alle opportunità da cogliere al volo, al più presto, prima che si avvicini il fatidico giorno. Ogni aiuto o incentivo economico, per quanto piccolo possa sembrare in sé, va richiesto, nel momento in cui è prevista la possibilità di averlo. Soprattutto se si tratta di Scuola, educazione e futuro dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022). Quando si tratta didinormalmente non c’è mai fretta in questo periodo. Di solito c’è tempo fino a settembre per richiederle e i bandi aprono tra il mese di luglio e quello di agosto. Tuttavia, ci sono sempre le eccezioni che ogni caso comporta. Di fatto, molti sono i bandi già aperti da qualche tempo e prossimi a chiudersi, essendo il 30l’ultimo giorno utile. Incentivi eper laEcco dunque che dedichiamo questo articolo proprio alle opportunità da cogliere al volo, al più presto, prima che si avvicini il fatidico giorno. Ogni aiuto o incentivo economico, per quanto piccolo possa sembrare in sé, va richiesto, nel momento in cui è prevista la possibilità di averlo. Soprattutto se si tratta di, educazione e futuro dei ...

