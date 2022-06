Scuola | Bianchi istituisce gruppo di lavoro per il contrasto alla dispersione ma poi sparisce | “Redatto il documento | da lui niente riscontri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Siamo in attesa di un riscontro politico e di un avvio delle azioni necessarie ad attuare le indicazioni, che finora non è giunto. Siamo molto preoccupati”. A lanciare questo appello al ministro dell’Istruzione, Patrizio, è ildi, nominato dallo stesso inquilino di viale Trastevere il marzo scorso per elaborare le indicazioni per ildellae il superamento dei divari territoriali, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sette nomi di “peso”: Ludovico Albert, Marco Rossi Doria, Franco Lorenzoni, Andrea Morniroli, Vanessa Pallucchi, don Marco Pagniello, Chiara Saraceno. Poco più di un mese fa il ministroera proprio a Napoli con Rossi Doria, presidente di “Con i bambini” e portavoce campano del forum del ...