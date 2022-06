Sciacca | trionfa il candidato di Pd e M5s Sconfitto Messina | che aveva mancato l’elezione al primo turno per 28 voti

(Di lunedì 27 giugno 2022) Alla fine a guidaresarà a sorpresa Fabio Termine, il giovanissimosostenuto dal Pd e dal M5s che è arrivato al ballottaggio per un soffio. E solo grazie ad un errore corretto la notte stessa dello spoglio del. Batte Ignaziodi Italia dei Valori e sostenuto da cinque liste civiche, di cui una, Onda, fa capo al consigliere regionale della Lega, Carmelo Pullara, alleatosi al secondocon Fratelli d’Italia. Una differenza di 1284assegna quindi al ballottaggio la vittoria al centrosinistra, con un clamoroso recupero sull’ex deputato di Idv, che era già stato sindaco nella città in provincia di Agrigento negli anni ’90. Un secondoche ha rischiato seriamente di non esserci. ...

Pubblicità

dopo un testa a testa tra Ignazio Messina e Fabio Termine. Tutte le 42 sezioni scrutinate formano il report dell'Ufficio elettorale della Regione. Il dato è ufficiale: 42 sezioni su 42. ...Oltre 320 atleti hanno gareggiato percorrendo le strade di, nota città marinara, turistica e termale; circuito collinare da 2 km, ripetuto 5 volte, con partenza da Piazza Duomo e giro di boa ...Palermo, 27 giu. E' Fabio Termine, 32 anni, il nuovo sindaco di Sciacca, nell'Agrigentino. Sostenuto da quattro liste, tra cui quella del Pd e del M5s, ha incas ...trionfo per il neocomunista Mélenchon e record storico per Marine Le Pen. (Il Primato Nazionale) Macron potrebbe considerare la creazione di un «governo di unità nazionale» per trovare «vie per uscire ...