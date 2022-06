(Di lunedì 27 giugno 2022) Da sabato allenamento degli specialisti dei pali snodati, presenti Vinatzer e Razzoli ROMA - Il direttore tecnico Max Carca ha messo in programma una settimana di allenamento atletico per i ragazzi ...

Il Giornale d'Italia

Da sabato allenamento degli specialisti dei pali snodati, presenti Vinatzer e Razzoli ROMA - Il direttore tecnico Max Carca ha messo in programma una settimana di allenamento atletico per i ragazzi ...... la ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello. La campionessa diospite del ... Sci alpino: Cdm. Azzurri dello slalom al lavoro a Livigno Da sabato allenamento degli specialisti dei pali snodati, presenti Vinatzer e Razzoli ROMA (ITALPRESS) - Il direttore tecnico Max Carca ha messo in programma una settimana di allenamento atletico ...Sofia Goggia, con 'Il Mattino', ha parlato del suo fine settimana di vacanza a Napoli, ultimi giorni di vero relax prima di ricominciare gli allenamenti in vista della prossima stagione dello sci alpi ...