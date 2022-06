Schneider Electric presenta “Infrastructure of the Future” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Stezzano (BG) 27 06 2022) - Un insieme integrato di soluzioni per l'urbanizzazione sostenibile, la mobilità elettrica, e il contrasto a cause ed effetti del cambiamento climatico Stezzano (BG) 27 06 2022 – Schneider Electric , il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, presenta Infrastructure of the Future, una suite di soluzioni integrate pensate per creare infrastrutture intelligenti e sostenibili. Infrastructure of the Future è un potente approccio olistico che punta alla crescita di economie e imprese in un futuro in cui si dovranno affrontare le sfide dell'urbanizzazione globale, nonché le cause e gli impatti del cambiamento climatico. Le soluzioni integrate proposte da Schneider prevedono software ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) (Stezzano (BG) 27 06 2022) - Un insieme integrato di soluzioni per l'urbanizzazione sostenibile, la mobilità elettrica, e il contrasto a cause ed effetti del cambiamento climatico Stezzano (BG) 27 06 2022 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione,of the, una suite di soluzioni integrate pensate per creare infrastrutture intelligenti e sostenibili.of theè un potente approccio olistico che punta alla crescita di economie e imprese in un futuro in cui si dovranno affrontare le sfide dell'urbanizzazione globale, nonché le cause e gli impatti del cambiamento climatico. Le soluzioni integrate proposte daprevedono software ...

