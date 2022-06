Sboarina, Tosi e il "gran rifiuto": cosa c'è davvero dietro la fatal Verona del centrodestra (Di lunedì 27 giugno 2022) Non si attendevano sorprese. È finita così come ci si aspettava: il centrodestra diviso ha perso Verona regalandola al centrosinistra guidato da Damiano Tommasi. Tommasi ha infatti scippato la poltrona da primo cittadino a Sboarina con una percentuale che si attesta intorno al 53,4 per cento. Ma in questo quadro, la sconfitta di Verona del centrodestra è la cartina di tornasole delle difficoltà del campo moderato che stenta a trovare una unità strategica anche in vista delle prossime Regionali e soprattutto in vista delle politiche del prossimo anno. A urne chiuse si è subito scatenata la caccia al colpevole. E di fatto ad alzare per primo i toni per avviare una seria riflessione nel centrodestra è stato Flavio Tosi, l'ago della bilancia di questi ballottaggi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Non si attendevano sorprese. È finita così come ci si aspettava: ildiviso ha persoregalandola al centrosinistra guidato da Damiano Tommasi. Tommasi ha infatti scippato la poltrona da primo cittadino acon una percentuale che si attesta intorno al 53,4 per cento. Ma in questo quadro, la sconfitta didelè la cartina di tornasole delle difficoltà del campo moderato che stenta a trovare una unità strategica anche in vista delle prossime Regionali e soprattutto in vista delle politiche del prossimo anno. A urne chiuse si è subito scatenata la caccia al colpevole. E di fatto ad alzare per primo i toni per avviare una seria riflessione nelè stato Flavio, l'ago della bilancia di questi ballottaggi. ...

