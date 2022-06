Sassuolo, anche gli occhi dell’Atletico Madrid su Scamacca (Di lunedì 27 giugno 2022) In casa Atletico Madrid c’è da risolvere in primis il futuro di Alvaro Morata, ma nel caso la dirigenza e l’ormai ex attaccante della Juventus dovessero riuscire a trovare una sistemazione per il centravanti iberico, allora il mercato i madrileni potrebbero farlo in Italia. Secondo quando sostiene “El Mundo”, il ds Andrea Berta ha puntato infatti Gianluca Scamacca, visto come il profilo ideale per l’attacco di Diego Simeone. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) In casa Atleticoc’è da risolvere in primis il futuro di Alvaro Morata, ma nel caso la dirigenza e l’ormai ex attaccante della Juventus dovessero riuscire a trovare una sistemazione per il centravanti iberico, allora il mercato i madrileni potrebbero farlo in Italia. Secondo quando sostiene “El Mundo”, il ds Andrea Berta ha puntato infatti Gianluca, visto come il profilo ideale per l’attacco di Diego Simeone. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Sassuolo, dalla Spagna: Scamacca potrebbe diventare un obiettivo per l'attacco dell'#AtleticoMadrid - dstcanna : @si_sclero_si @sscnapoli @ADeLaurentiis Infatti allora anche il Sassuolo.... #forzafallimento - LucaElle76 : @BisInterista Vedo bene anche il Sassuolo... - JumpedGoldoni : @360_IMinter Vabbè avere le succursali non significa essere bravi, anche noi vedevamo Adorante a 5m, ma era pre-cov… - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Sassuolo: spunta una nuova squadra per Scamacca: Oltre a Milan e Paris Saint-Germain, anche l'Atletico Madrid ha messo… -