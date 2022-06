San Marzano sul Sarno protagonista con “Le Domeniche della Salute” (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marzano sul Sarno (Sa) – L’80% degli Ictus potrebbe essere evitato attraverso la prevenzione. Questo il messaggio lanciato dal Rotary Apudmontem in occasione della Giornata “Le Domeniche della Salute” contro l’ictus cerebrale che si è celebrata ieri, domenica 26 giugno, a San Marzano sul Sarno, alla presenza del sindaco Carmela Zuottolo e dell’assessore alle Politiche e alla promozione della Salute, Francesca Barretta. Sono intervenuti per la perfetta riuscita dell’evento il dottore Claudio Molino, con la sua Grande Esperienza di chirurgo vascolare, ed i dottori Basilio Angrisani e Gerardo D’Amato. Sono stati effettuati oltre 50 esami Diagnostici con apparecchiature ecografiche di ultima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSansul(Sa) – L’80% degli Ictus potrebbe essere evitato attraverso la prevenzione. Questo il messaggio lanciato dal Rotary Apudmontem in occasioneGiornata “Le” contro l’ictus cerebrale che si è celebrata ieri, domenica 26 giugno, a Sansul, alla presenza del sindaco Carmela Zuottolo e dell’assessore alle Politiche e alla promozione, Francesca Barretta. Sono intervenuti per la perfetta riuscita dell’evento il dottore Claudio Molino, con la sua Grande Esperienza di chirurgo vascolare, ed i dottori Basilio Angrisani e Gerardo D’Amato. Sono stati effettuati oltre 50 esami Diagnostici con apparecchiature ecografiche di ultima ...

