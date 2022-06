San Donnino, nuova vita per l'ex inceneritore. 'L'impianto darà lavoro a 300 persone' (Di lunedì 27 giugno 2022) Come sarà il nuovo impianto di San Donnino (rendenring del progetto) Per approfondire : Articolo : Recupero rifiuti elettrici ed elettronici Lucca è la terza provincia in Toscana Articolo : Rifiuti ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Come sarà il nuovodi San(rendenring del progetto) Per approfondire : Articolo : Recupero rifiuti elettrici ed elettronici Lucca è la terza provincia in Toscana Articolo : Rifiuti ...

Pubblicità

StampToscana : Ex inceneritore di San Donnino, rinascita senza ciminiere e come polo Raee - StampToscana - zazoomblog : San Donnino: giù le ciminiere. Nasce un nuovo impianto per smaltire i rifiuti elettronici - #Donnino: #ciminiere.… - controradio : San Donnino diventerà polo gestione rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) - FirenzePost : San Donnino: giù le ciminiere. Nasce un nuovo impianto per smaltire i rifiuti elettronici - 055firenze : Ex inceneritore San Donnino: sarà il nuovo polo di gestione di rifiuti elettrici ed elettronici #Firenze… -