San Donnino | giù le ciminiere Nasce un nuovo impianto per smaltire i rifiuti elettronici

(Di lunedì 27 giugno 2022) Spariranno le due grandidi San, da tempo immemorabile figure dominanti del paesaggio anche per chi passa in autostrada. E nuova vita, naturalmente, per l'di Sanche si avvia a una completa riprogettazione funzionale e riqualificazione strutturale, con l'abbattimento delle duee la realizzazione di unpolo di gestione deielettrici edL'articolo proviene da Firenze Post.

Nuova vita per l'impianto diche si avvia a una completa riprogettazione funzionale e riqualificazione strutturale, con l'abbattimento delle due ciminiere e la realizzazione di un nuovo polo di gestione dei rifiuti ...... il chiostro diPietro e gli spazi delPaolo, tutti i parchi cittadini, Ovestlab al Villaggio artigiano, il teatro Michelangelo e l'Estaoff, Hangar rosso tiepido,e la casa museo ... San Donnino, nuova vita per l'ex inceneritore. "L'impianto darà lavoro a 300 persone" Spariranno le due grandi ciminiere di San Donnino, da tempo immemorabile figure dominanti del paesaggio anche per chi passa in autostrada. E nuova vita, naturalmente, per l'impianto di San Donnino che ...Diventerà uno dei primi impianti in Italia per il recupero dei Raee, ovvero dei rifiuti elettrici ed elettronici ...