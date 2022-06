Salvini incontra Moratti. "Ma per la Lega il candidato è Fontana" (Di lunedì 27 giugno 2022) Vertice con Fontana, Giorgetti e Cecchetti a Palazzo Lombardia per Matteo Salvini, che in Regione incontra anche Letizia Moratti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Vertice con, Giorgetti e Cecchetti a Palazzo Lombardia per Matteo, che in Regioneanche Letizia

Pubblicità

direpuntoit : In vista delle Regionali in #Lombardia #Salvini incontra @letiziamoratti. #Lega e #fratelliditalia confermano la fi… - cutsoob : @gjsvlle @iye9on ris incontra salvini - bluebox82 : @matteorenzi è quel personaggio che si esalta quando incontra altre persone, fallimentari tanto quanto lui. Poi ogn… - claudio301065 : #FulcoPratesi se incontra #Salvini potrebbe rischiare di essere baciato come una forma di pecorino qualsiasi. #zozzone - 762balalaika : @Sig_SupaidaMan @freedomclub_tk Ma non è Salvini che incontra Terence Hill sul set di Don Matteo 14? -