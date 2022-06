Salse ritirate | cos’hanno trovato nel barattolo | l’avviso del Ministero

Leggi su tvzap

(Di lunedì 27 giugno 2022) Purtroppo può capitare che dei prodotti alimentari vengano ritirati dal commercio. È quanto successo al noto marchio di. La denuncia arriva direttamente da «Libero Quotidiano», che riprendedeldella Salute, in cui si parla esplicitamente di “proteina non dichiarata”. Da qui l’obbligo a ritirare due lotti del prodotto. Si tratta del condimento ai friarielli e di quello ai carciofi, ambedue prodotti dal marchio A’ Luna Suttile. Come segnalato, è presente ma non citata in etichetta “la proteina di arachide nella lecitina di soia utilizzata come emulsionante”. (continua a leggere dopo le foto) Il consiglio è di monitorare sempre il sito ufficiale deldella Salute. Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata ...