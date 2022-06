Salerno, elezioni Ordine Ingegneri: vince Insieme Ri-Partiamo, Tarateta presidente (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoInsieme Ri-Partiamo vince le elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. Sono stati 1400 i votanti, un’affluenza ampia che ha visto raggiungere il quorum necessario per l’elezione dei nuovi rappresentanti. Insieme Ri-Partiamo ha ottenuto il 60% dei voti espressi, con il futuro presidente, Raffaele Tarateta, che ha ottenuto 1179 voti. I quindici che rappresenteranno l’Ordine, dunque, sono, oltre al presidente, Rossella Del Regno, Virgilio De Francesco, Ivana Marino, Sabatino Cuomo, Cosma Baio, Enrico Erra, Renato Nappi, Daniela Sagarese, Maria Rosaria Della Rocca, Maria Francesca Veneri, Luca Del Pizzo, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRi-leper il rinnovo dell’deglidella provincia di. Sono stati 1400 i votanti, un’affluenza ampia che ha visto raggiungere il quorum necessario per l’elezione dei nuovi rappresentanti.Ri-ha ottenuto il 60% dei voti espressi, con il futuro, Raffaele, che ha ottenuto 1179 voti. I quindici che rappresenteranno l’, dunque, sono, oltre al, Rossella Del Regno, Virgilio De Francesco, Ivana Marino, Sabatino Cuomo, Cosma Baio, Enrico Erra, Renato Nappi, Daniela Sagarese, Maria Rosaria Della Rocca, Maria Francesca Veneri, Luca Del Pizzo, ...

Pubblicità

CiroNoEuro : Elezioni comunali Salerno nel 1956 DC 33% MSI+Monarchici 21% Monarchici popolari 8% @CitroGuarino Tuu mac beisd plis - salerno_vince : RT @aldotorchiaro: Due cose ci dicono queste elezioni: 1. Il campo largo può vincere senza i Cinque Stelle 2. Nel centrodestra è ora che S… - Andreaf2008F : @erretti42 Devono imparare ad ascoltare. Io non l'ho fatto quando in tanti mi indicavano le ambiguità di Giggino in… - salerno_vince : RT @ilruttosovrano: Secondo i sondaggi prima delle elezioni in Andalusia Vox sarebbe arrivato al 20%, invece si è fermato al 13%, con un po… - salerno_vince : RT @evamarghe: Elezioni Andalusia la Vox perde metà dei voti!! La Meloni è servita!!?? -