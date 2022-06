Sal Da Vinci | la figlia si è sposata | eccoli bellissimi al matrimonio da favola

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sal Daha accompagnato suaAnnachiara all’altare e non ha potuto trattenere l’emozione, augurandole immensa felicità anche attraverso i social. Emozionatissimo Sal Danel giorno in cui suaha pronunciato il fatidico sì. Il cantante napoletano ha accompagnato la bella Annachiara Sorrentino all’altare, entrambi strepitosi e felicissimi in una giornata speciale … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Annachiara Sorrentino , figlia del celebre cantante Sal Da Vinci, ha sposato ieri Salvatore Santoro , suo coetaneo - entrambi nati nel 1998 - e calciatore della Pistoiese, società che milita in Serie C. La ragazza napoletana è stata accompagnata all'...Annachiara Sorrentino, figlia del grande Sal Da Vinci, si è finalmente sposata con il suo Salvatore, giovane calciatore attualmente in prestito alla Pistoiese, a Napoli il 21 Giugno scorso.