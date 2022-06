Saipem | il big italiano dell’energia vende una nave FPSO alla BW Energy

(Di lunedì 27 giugno 2022) Firmato recentemente l’accordo traS.p.A., fondata da Enrico Mattei e oggi amministrata dal CEO Francesco Caio, e BW, big brasiliano del gas naturale e del petrolio, in meritocessione di un’unità galleggiante di stoccaggio di idrocarburi. La vendita, secondo il Memorandum of Agreement siglato tra le società, è collegata all’acquisizione completa, da parte di BW, dei diritti di estrazione nel giacimento di Golfinho appartenuti precedente a Petrobras, altro colosso energetico brasiliano. Laè la “Cidade de Vitoria”, in grado di produrre fino a 100.000 barili di petrolio e quasi quattro milioni di metri cubi di gas al giorno, è stata ceduta per la somma di 73 milioni di dollari.l’“Cidade de Vitoria” a ...

