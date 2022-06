Saggio finale con l'esame del corso musicale superato da 15 allievi (Di lunedì 27 giugno 2022) SAN LORENZO IN CAMPO - Il centro laurentino si conferma sempre più 'Paese della musica', progetto - brand ideato dall'amministrazione comunale per valorizzare e promuovere le enormi potenzialità ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 27 giugno 2022) SAN LORENZO IN CAMPO - Il centro laurentino si conferma sempre più 'Paese della musica', progetto - brand ideato dall'amministrazione comunale per valorizzare e promuovere le enormi potenzialità ...

Pubblicità

HikariLuci : Esibizioni di Tommy al Saggio Finale della Naima Academy, Genova - 25.06.22: ?A THREAD? Grazie in particolare a… - OnofrioDG1 : @robersperanza I video del saggio di ballo finale sono sotto copyright? Non è che qualcuno ha fatto uscire qualcosa su tiktok? - ennavivi_it : Enna. Saggio finale delle ginnaste della Libertas Consolini - IlTelegrafo : Saggio finale degli archi all’auditorium del Mascagni - picenooggi : Applausi per il saggio finale delle atlete iscritte ai corsi di ginnastica ritmica Uisp -