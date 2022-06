Sabrina Ferilli in costume da bagno, a 57 anni una foto da togliere il fiato | Guarda (Di lunedì 27 giugno 2022) Sabrina Ferilli bella come non mai. Prima del ritorno in tv la showgirl si prende qualche giorno di pausa. L'attrice, poco presente sui social, ha comunque voluto tenere aggiornati i propri ammiratori con uno scatto acqua e sapone. Nella foto scattata in Croazia, l'attrice si mostra in costume da bagno, mentre si trova su una barca in mezzo al mare. I lunghi capelli mori sembrano essere semi raccolti e bagnati. Ancora una volta l'attrice preferisce mostrarsi così com'è, senza trucco. Come tante altre, la showgirl è intervenuta contro il body shaming su Vanessa Incontrada: "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica. Ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)bella come non mai. Prima del ritorno in tv la showgirl si prende qualche giorno di pausa. L'attrice, poco presente sui social, ha comunque voluto tenere aggiornati i propri ammiratori con uno scatto acqua e sapone. Nellascattata in Croazia, l'attrice si mostra inda, mentre si trova su una barca in mezzo al mare. I lunghi capelli mori sembrano essere semi raccolti e bagnati. Ancora una volta l'attrice preferisce mostrarsi così com'è, senza trucco. Come tante altre, la showgirl è intervenuta contro il body shaming su Vanessa Incontrada: "Per noi personaggi pubblici è così. Se tigrafano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica. Ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato ...

Pubblicità

fanpage : Sabrina Ferilli dà il via alle vacanze estive! Eccola in splendida forma e completamente senza filtri e make up. Me… - artofdionysus : @freethehorizon pensa andare in panetteria e trovare sabrina ferilli - itspukapuka : Lesbiche italiane di Twitter mi dite qual è la vostra celebrity crush lella de panorama italiano im tryna see somet… - lindahogws : ho un problema con sabrina ferilli - PatriarcaK : #CloeBianco il sesso si determina dai cromosomi, e se il prof. Luca Bianco aveva la versione XY rimaneva maschio an… -