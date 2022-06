Sabaudia, Alberto Mosca è il nuovo sindaco (Di lunedì 27 giugno 2022) Alberto Mosca è il nuovo sindaco di Sabaudia. Grazie alla vittoria al ballottaggio, il candidato sostenuto da Forza Italia, Udc, Scegli Sabaudia, Città Nuova e Azione, sarà alla guida della città delle dune per i prossimi cinque anni. 380 voti di differenza Tra Mosca e il suo avversario, Maurizio Lucci, solo 380 voti di differenza. Alberto Mosca è stato votato da 3.487 persone, mentre il candidato della coalizione formata dalle liste Lucci sindaco, Coraggio Italia e Obiettivo in Comune ha ricevuto 3.106 preferenze, pari al 47,11%. Nessun apparentamento da parte degli altri candidati: non ci sono stati schieramenti. Né da parte del centrodestra (Fratelli d’Italia e Lega avevano un proprio candidato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022)è ildi. Grazie alla vittoria al ballottaggio, il candidato sostenuto da Forza Italia, Udc, Scegli, Città Nuova e Azione, sarà alla guida della città delle dune per i prossimi cinque anni. 380 voti di differenza Trae il suo avversario, Maurizio Lucci, solo 380 voti di differenza.è stato votato da 3.487 persone, mentre il candidato della coalizione formata dalle liste Lucci, Coraggio Italia e Obiettivo in Comune ha ricevuto 3.106 preferenze, pari al 47,11%. Nessun apparentamento da parte degli altri candidati: non ci sono stati schieramenti. Né da parte del centrodestra (Fratelli d’Italia e Lega avevano un proprio candidato ...

