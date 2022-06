Russia | cestista Usa Brittney Griner a processo dal primo luglio

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Ilincontro laamericanasi aprirà il. La data è stata confermata alla Cnn da Alexander Boikov, avvocato della star del basket. Laè apparsa brevemente oggi per un’udienza preliminare a porte chiuse nel tribunale di Khimki, un sobborgo di Mosca, durante la quale la sua detenzione è stata prolungata di sei mesi. Due volte medaglia d’oro olimpica, la 31enneè stata fermata il 17 febbraio all’aeroporto moscovita di Sheremetyevo mentre cercava di tornare negli Stati Uniti. Accusata di possesso illegale di olio di cannabis, rischia fino a dieci anni di carcere.gioca nella squadra Phoenix Mercury della Wnba, ma come molte altre ...

La cestista delle Phoenix Mercury, da quattro mesi al centro di un caso diplomatico tra Washington e Mosca, è accusata di traffico di ... Avrà inizio il 1 luglio il processo contro la star del basket Brittney Griner, ormai da quattro mesi al centro di un caso diplomatico tra Usa e Russia. La cestista delle Phoenix Mercury della Wnba e del team russo dell'Ekaterinburg, è stata fermata il 17 febbraio 2022 in aeroporto perchè in possesso di olio di cannabis nel contenitore della ... (Adnkronos) – Il processo in Russia contro la cestista americana Brittney Griner si aprirà il primo luglio. La data è stata confermata alla Cnn da Alexander Boikov, avvocato della star del basket. La ... La 31enne giocatrice è stata arrestata a febbraio per stupefacenti. Venerdì al via il processo dopo l'udienza preliminare dove è apparsa in manette ...