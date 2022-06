Rugby, Spagna fuori dai Mondiali del 2023: rigettato il ricorso della federazione iberica (Di lunedì 27 giugno 2022) La Spagna non andrà ai Mondiali di Rugby del 2023. World Rugby ha rigettato il ricorso della federazione spagnola contro la squalifica causata dalla violazione delle leggi sull’idoneità dei giocatori. La Nazionale iberica era stata punita con 10 punti di penalizzazione, sufficienti a tenerla fuori dall’evento, dopo che aveva schierato in due partite di qualificazione Gavin van den Berg. Il rugbista all’epoca risultava infatti ancora sudafricano, ed inoltre era stata riscontrata come aggravante che una copia del suo passaporto risultava manomessa. Ad oggi sarebbe la Romania a sostituire la Spagna nella competizione iridata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Lanon andrà aididel. Worldhailspagnola contro la squalifica causata dalla violazione delle leggi sull’idoneità dei giocatori. La Nazionaleera stata punita con 10 punti di penalizzazione, sufficienti a tenerladall’evento, dopo che aveva schierato in due partite di qualificazione Gavin van den Berg. Il rugbista all’epoca risultava infatti ancora sudafricano, ed inoltre era stata riscontrata come aggravante che una copia del suo passaporto risultava manomessa. Ad oggi sarebbe la Romania a sostituire lanella competizione iridata. SportFace.

