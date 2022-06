Ronaldo-Roma, tutto fermo? C’entra la Juventus: la strana richiesta di CR7 (Di lunedì 27 giugno 2022) Potrebbe esserci aria di cambiamento per Cristiano Ronaldo; il futuro del talento portoghese è in bilico e i tifosi della Juventus sperano. La scorsa sessione estiva di mercato ha visto l’addio di Cristiano Ronaldo dall’Italia; il portoghese ha lasciato la Juventus per tornare allo United e vincere, nuovamente, con un club molto importante per la carriera del portoghese. Il campo ha detto altro con i Red Devils che non sono riusciti ad ottenere nessun successo fallendo, anche, la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante una stagione positiva, a livello realizzativo, Ronaldo non può essere soddisfatto per come sono andate le cose e non è da escludere una cessione in questa sessione di mercato. AnsafotoLe squadre che possono permettersi Ronaldo non sono molte ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 giugno 2022) Potrebbe esserci aria di cambiamento per Cristiano; il futuro del talento portoghese è in bilico e i tifosi dellasperano. La scorsa sessione estiva di mercato ha visto l’addio di Cristianodall’Italia; il portoghese ha lasciato laper tornare allo United e vincere, nuovamente, con un club molto importante per la carriera del portoghese. Il campo ha detto altro con i Red Devils che non sono riusciti ad ottenere nessun successo fallendo, anche, la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante una stagione positiva, a livello realizzativo,non può essere soddisfatto per come sono andate le cose e non è da escludere una cessione in questa sessione di mercato. AnsafotoLe squadre che possono permettersinon sono molte ...

