Romania-Italia rugby, Test Match 2022: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 27 giugno 2022) Torna in campo l’Italrugby dopo la deludente prestazione all’Estadio do Restelo di Lisbona e venerdì prossimo, con fischio d’inizio alle ore 20, gli azzurri saranno impegnati a Bucarest per il secondo Test del tour estivo contro la Romania. Il 38-31 strappato all’ultimo minuto contro il Portogallo non può sicuramente essere abbastanza per garantire la sufficienza a un’Italia che ha giocato male, con troppa supponenza e ha sofferto tantissimo la velocità dei lusitani, non certo le vittime sacrificali che ci aspettava. La mediana giovanissima dell’Italia era troppo titubante, Da Re ha rinunciato a un paio di piazzati facili, mentre a salvarsi è stata solo la mischia, ma troppo poco per guardare con ottimismo al futuro. Al momento in cui scriviamo non è stata ancora ufficializzato l’accordo tra la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Torna in campo l’Italdopo la deludente prestazione all’Estadio do Restelo di Lisbona e venerdì prossimo, con fischio d’inizio alle ore 20, gli azzurri saranno impegnati a Bucarest per il secondodel tour estivo contro la. Il 38-31 strappato all’ultimo minuto contro il Portogallo non può sicuramente essere abbastanza per garantire la sufficienza a un’che ha giocato male, con troppa supponenza e ha sofferto tantissimo la velocità dei lusitani, non certo le vittime sacrificali che ci aspettava. La mediana giovanissima dell’era troppo titubante, Da Re ha rinunciato a un paio di piazzati facili, mentre a salvarsi è stata solo la mischia, ma troppo poco per guardare con ottimismo al futuro. Al momento in cui scriviamo non è stata ancora ufficializzato l’accordo tra la ...

