Roma, sporcizia incrostata nel locale: scatta la sanzione (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma. Niente passa inosservato durante i controlli sul territorio, neanche la sporcizia che si accumula per diverso tempo all'interno di alcuni esercizi commerciali della città, minando letteralmente la salute dei cittadini che decidono di sostarvi per consumare un pasto o bere qualcosa in compagnia. Sanzionato un locale in via della Riserva Nuova Gli agenti, infatti, hanno sottoposto a verifiche diversi esercizi commerciali, riscontrando, in taluni casi, condizioni non proprio idilliache dal punto di vista sanitario. Leggi anche: Roma, locale da incubo sulla Cassia: cibo scaduto e in mezzo alle vernici, attività chiusa In particolare presso un esercizio di vicinato di via della Riserva Nuova, è stata contestata al titolare la sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per la ...

