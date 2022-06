Roma, rifiuti: scorta per il TMB, e sugli egato è scontro-gestione (Di lunedì 27 giugno 2022) Una squadra di vigili del fuoco fuori dal Tmb di Rocca Cencia e addetti alla sicurezza pronti in caso di incendio negli altri impianti. La magistratura capitolina chiarirà se quello scoppiato a Malagrotta è stato un incendio doloso o colposo: ma cresce la paura di nuovi roghi nei pochi impianti rimasti a Roma per il trattamento dei rifiuti tanto da imporre una stretta sui controlli, un presidio antincendio in attività sette giorni su 7 e h24. Roma, rifiuti: sotto scorta il TMB, ecco il motivo Insieme a una squadra di pompieri, anche una autobotte in caso di incendio nel Tmb di Ama, l’unico di proprietà dell’azienda rimasto ancora in attività e sotto il controllo di un commissario nominato dal Tribunale. La Colari – la ditta proprietaria dell’impianto di Malagrotta – ha potenziato i turni degli addetti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) Una squadra di vigili del fuoco fuori dal Tmb di Rocca Cencia e addetti alla sicurezza pronti in caso di incendio negli altri impianti. La magistratura capitolina chiarirà se quello scoppiato a Malagrotta è stato un incendio doloso o colposo: ma cresce la paura di nuovi roghi nei pochi impianti rimasti aper il trattamento deitanto da imporre una stretta sui controlli, un presidio antincendio in attività sette giorni su 7 e h24.: sottoil TMB, ecco il motivo Insieme a una squadra di pompieri, anche una autobotte in caso di incendio nel Tmb di Ama, l’unico di proprietà dell’azienda rimasto ancora in attività e sotto il controllo di un commissario nominato dal Tribunale. La Colari – la ditta proprietaria dell’impianto di Malagrotta – ha potenziato i turni degli addetti ...

